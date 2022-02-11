تقرير: ضابط بحري إسرائيلي سيتمركز في البحرين بشكل دائم

ذكر تقرير إخباري مساء اليوم الخميس أن ضابطا كبيرا من البحرية الإسرائيلية سوف يتمركز بصفة دائمة في البحرين.

وقالت القناة الـ13بالتليفزيون الإسرائيلي إن الضابط الكبير ،الذي من المتوقع ان يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ، سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الاسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد قام الأسبوع الماضي بزيارة البحرين ، وتم الموافقة على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم جانتس ونظيره البحريني وقائد الاسطول الأدميرال براد كوبر. وزار جانتس خلال زيارة البحرين الاسطول الخامس الأمريكي.

ووقع جانتس خلال زيارته للبحرين مذكرة تفاهم عامة تؤسس رسميا لعلاقات أمنية بين تل ابيب والمنامة.

والمذكرة سوف تضع اطارا لتعاون أمني قوى سوف يضفى الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين الدولتين والسماح بزيادة التعاون في مجالات مثل المشاركة في المعلوامات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتعاون في الصناعات العسكرية ومجالات أخرى.

يشار إلى أن البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2020.