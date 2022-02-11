نائب وزير السياحة تلتقي مجموعة سياحية روسية في الدير المحرق بأسيوط

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التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مجموعة سياحية روسية على هامش زيارتها للدير المحرق بالقوصية في محافظة أسيوط.

وأبدى السائحون تمتعهم بزيارات المواقع التي حظيت بإقامة العائلة المقدسة وقت لجوئها إلى مصر، وعبروا عن إعجابهم بالحضارة المصرية والتراث الثقافي المصري.

من جانبها، ذكرت نائب الوزير أن الوزارة تدعم انماط سياحية مختلفة وتسعى للمزج بين الأنماط السياحية إثراء لتجربة السائح وتنويعا لمصادر الدخل السياحي.

وأضافت شلبى أنه يمكن الاستفادة من السياحة الروسية في تعزيز الحركة الوافدة للمزارات التراثية والثقافية، فالسائح الروسي لا يبحث عن منتج السياحة الشاطئية فقط.