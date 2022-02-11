راغب علامة: ارتبطت بسيدة أكبر مني وحاولت السيطرة على حياتي

كشف الفنان راغب علامة عن تفاصيل خاصةً بحياته الشخصية، مشيرًا إلى أن المرأة كانت سبب سعادته في حياته وليست مصدر جرح وإن كان قد تعرض للخداع من سيدات في حياته.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أنه دخل في علاقة عاطفية مع سيدة تكبره في السن، وحاولت إبعاده عن أسرته وعمله، وكذلك عملت على السطرة عليه من كافة النواحي، قائلًا: « لم أكره الحب بسببها والحب أحلى شعور في الدنيا ومفيش حاجة بدون حب حلوة والاشياء اللى مش حلوة مع الحبيب تبقى حلوة».

واستكمل، أنه بدأ في أول علاقة عاطفية في عمر الـ 10 سنوات، متابعًا: «عدد اللي حبيتهم 6 أو 7 مرات، ومنهم بينت الجيران وزميلتي في الدراسة، ومازلت حتى هذه اللحظة اتذكرهم».

وأضاف، أنه لا يخاف من معرفة زوجته بعدد مرات علاقاته العاطفية، متابعًا: «أنا وزوجتي أقرب الأصدقاء، ولا تنزعج من المعجبات بل تعرف أنهم مجرد معجبات فقط».