مدير عام منظمة الصحة العالمية يتفقد بعض المستشفيات ومراكز الإيواء بحلب

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى مطار حلب في سوريا، لتفقد بعض المستشفيات ومراكز الإيواء في المدينة.



ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، سيقوم جيبريسوس بجولة مع وزير الصحة السوري حسن الغباش ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء بحلب.



بدوره، أعلن الوزير الغباش تسلم وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من شركة في الأردن لدعم الاستجابة الطبية في حلب، مشيرا إلى أن السيارات انضمت فوراً لمنظومة الإسعاف والطوارئ لتلبية أوسع شريحة ممكنة بأقصى سرعة زمنية، لافتاً إلى أن الاستجابة مستمرة وستبقى.