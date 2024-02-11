مظاهرات في ألمانيا قبل يومين من ذكرى تدمير دريسدن

قبل يومين من حلول ذكرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية الشهيرة إبان الحرب العالمية الثانية، شهدت المدينة اليوم، مظاهرات لمئات الأشخاص دعا إليها أطراف مختلفة.

وبحسب الشرطة، تم الإبلاغ عن 18 تجمعا، منها اثنان من جانب التيار اليميني، و15 تجمعا من اليسار وتجمعا واحدا من المجتمع المدني.

واحتشد المشاركون في المظاهرات في مدينة دريسدن، وهي عاصمة ولاية سكسونيا الواقعة بشرق ألمانيا. وبحسب بيانات شرطة ولاية سكسونيا، فإنه تم دعم الولاية بأفراد من ولايات تورينجن وبراندنبورج وهامبورج وبافاريا وهسن وكذلك من الشرطة الاتحادية.

يذكر أن دريسدن تعرضت لتدمير قوي خلال الهجمات الجوية إبان الحرب العالمية الثانية، وكان ذلك بدءا من 13 فبراير عام 1945، راح ضحيته 25 ألف شخص.