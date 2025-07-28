رئيس حماس في غزة: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع

قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، مساء اليوم الأحد إن استمرار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الحصار والإبادة وتجويع المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن إدخال الغذاء والدواء فوراً وبشكل كريم هو “التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات”.

وأضاف الحية في كلمة مسجلة أن “لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة”، محذراً من أن حماس “لن تقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية وتحقيق أهدافه السياسية”.

وانتقد الحية بشدة عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها طائرات لتقديم مساعدات إلى القطاع، واصفاً إياها بأنها “مسرحيات هزلية” لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الفعلية للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة. وقال إن “كل خمس عمليات إنزال جوي لا تعادل سوى شاحنة صغيرة، وهذه العمليات ليست سوى دعاية للتعمية على الجريمة”.

وشدد الحية على أن “الخطوة الحقيقية هي فتح المعابر ودخول المساعدات بطريقة كريمة لشعبنا، وهذا ما كفلته القوانين الدولية حتى في وقت الحرب”، داعياً إلى تحرك دولي فوري من أجل رفع الحصار بشكل كامل، والسماح بتدفق المساعدات دون عراقيل.

وتأتي تصريحات الحية في وقت تواجه فيه مفاوضات التهدئة غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تعثراً وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، واتهامات متبادلة بين الجانبين بعدم الجدية في التفاوض.

ويعيش قطاع غزة منذ شهور أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات المجاعة وسوء التغذية، وفق منظمات أممية.

وفي تطور سابق، ذكرت مصادر فلسطينية محلية وشهود عيان بأن شاحنات مساعدات إغاثية من مصر دخلت اليوم الأحد إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت المصادر أن عشرات الشاحنات التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري كانت محمّلة بمواد غذائية. وأشارت إلى أن مئات الفلسطينيين احتشدوا على الطرق المؤدية إلى خانيونس، حيث جرى اعتراض بعض الشاحنات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عملية نقل المساعدات من الجانب المصري ستستكمل غدا وخلال الايام القادمة.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها استأنفت اليوم إسقاط مساعدات إنسانية جواً فوق قطاع غزة، بالتعاون مع الإمارات والأردن، في إطار ما وصفتها بـ”الجهود لتحسين الاستجابة الإنسانية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم إنزال 28 طردًا من المساعدات، تحتوي على مواد غذائية، في مناطق جنوب وشمال القطاع، دون تحديد مواقع محددة.

وأكد الجيش مواصلة عملياته الجوية الإنسانية ونفى ما وصفها بـ”مزاعم وجود تجويع متعمد في غزة”.