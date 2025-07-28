الحوثيون في اليمن يعلنون بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي، مساء يوم الأحد، تصعيد عملياتها العسكرية، والبدء في ما اسمته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الإسرائيلي".

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن:"المرحلة الرابعة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي "نظراً للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وأمام استمرار المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر".

‌‏وأردف بالقول "اليمن يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري، وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخانق والشديد في غزة الصامدة".

وحذر المتحدث العسكري للحوثيين، كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ "العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان".

وقال "إذا لم تتوقف الشركات تعاملها مع موانئ العدو فسوف تتعرض سفنها، وبغض النظر عن وجهتها، للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا".

ودعا سريع، كافة الدول بأن عليها، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد، "الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري".

وأكد أن عمليات قواتهم العسكرية "سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل" إسنادا لغزة".

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.