أوكرانيا: مقتل 395 ألفا و200 جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى 395 ألفا و200 جندي، بينهم 930 جنديا لقوا حتفهم أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6406 دبابات، منها 12 دبابة أمس فقط، و11 ألف و956 مركبة قتالية مدرعة و9475 نظام مدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و666 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 332 طائرة، و325 مروحية، و7257 طائرة مسيرة، و1881 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12 ألفا و592 من المركبات وخزانات الوقود، و1513 من وحدات المعدات الخاصة.