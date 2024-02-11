نشطاء فرنسيون يسكبون الحساء على لوحة للرسام كلود مونيه

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قام نشطاء فرنسيون معنيون بقضية المناخ بسكب الحساء على عمل فني للرسام كلود مونيه، وذلك بعد أسبوعين من قيام متظاهرين بنفس الفعل بالنسبة للوحة الموناليزا للرسام ليوناردو دا فينشي.

وقامت ناشطتان من مجموعة "ريبوست اليمينتاري" بسكب الحساء على لوحة "سبرينج" لمونيه في متحف الفنون الجميلة في ليون، بحسب ما قالته المجموعة عبر منصة "إكس" أمس السبت.

وأكد المتحف هذا الأمر لوسائل الإعلام الفرنسية. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال الناشطتين.

وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي إنها لا تفهم كيف يمكن أن يؤدي مثل هذا الفعل لخدمة "القضية التي يزعمون أنهم يدافعون عنها".