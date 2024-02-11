أرجنتينوس وجودوي كروز يعتليان صدارة الدوري الأرجنتيني

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اعتلى أرجنتينوس مؤقتا صدارة المجموعة الاولى من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوزه على ضيفه بانفيلد 4 / 2 فجر اليوم الاحد بالمرحلة الرابعة.

كما اقتسم جودوي كروز صدارة المجموعة الثانية مع نيولز أولد بويز بفوزه على مضيفه بيلجرانو 1 / صفر.

وفي باقي المباريات فاز سنترال كوردوبا سانتياجو على ضيفه سارمينتو 3 / صفر وتعادل بوكا جونيورز سلبيا مع ضيفه ديفينسا خوستيكا.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا، تقدم بانفيلد بهدف في الدقيقة الثامنة بواسطة جيرونيمو ريفيرا، لكن أرجنتينوس رد بأربعة أهداف عن طريق جاستون فيرون (ضربة جزاء) وآلان ليسكانو (هدفين) وليوناردو هيريديا في الدقائق 12 و26 و66 و70 ثم سجل خوان كوينتانا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد أرجنتينوس إلى ثمان نقاط في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ريفر بليت الذي يلتقي مساء اليوم الأحد مع مضيفه ديبرتيفو ريسترا.

وعلى ملعب خوليو سيزار فياجرا، حسم جودوي كروز فوزه على مضيفه بيلجرانو، بهدف سجله توماس بادالوني في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد جودوي كروز إلى 12 نقطة ليقتسم الصدارة مع نيولز أولد بويز بعد أن حقق كلاهما الفوز في أول أربع مباريات.