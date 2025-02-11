كشفت الفنانة ريم البارودي، أن بعض الفنانين «يشترون اللايكات (الإعجابات) والتريندات» على منصات التواصل الاجتماعي، لافتة أن هؤلاء الفنانين «أساتذة كبار وأسماء صف أول» من نجوم الوسط الفني.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة» أن الدوافع وراء تلك الممارسات تعود إلى «تغير طبيعة الوقت الحالي»، والذي أصبحت فيه السوشيال ميديا عاملا مؤثرًا في نجاح الأعمال الفنية، معقبة: «إذا أنت جالس مع عائلتك وقت الإفطا ر في رمضان، والمسلسل مش تريند؛ يبقى المسلسل منجحش».

كما عبرت عن رأيها في الفنانين الذين يقومون ببث «لايف» عبر تطبيق «تيك توك» بغرض التربح، قائلة: «كل شخص لديه ظروفه، لكن أنا على المستوى الشخصي لن أفعل ذلك، وعُرض عليَ دخل ثابت ويزداد مع البث المباشر؛ لكن أنا الحمد الله لست بحاجة إلى المال أو الشهرة، ممكن غيري يحتاجها، فأنا لا أعلم ظروف غيري».

وأضافت أنها ليست من محبي الظهور المباشر في الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعة: «أتمنى إغلاق التيك توك في مصر، أتمنى يتقفل؛ لأنه أظهر سلوكيات غريبة جدًا، ومصر مش كدا خالص، وهناك من يستخدمه بشكل صحيح وآخرون يسيئون استخدامه».