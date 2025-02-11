شولتس: الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع على الرسوم الجمركية الأمريكية

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع على الرسوم الجمركية الخاصة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وعلى هامش حوار مع مواطنين في مدينة لودفيجسفلده شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يرد بسرعة وسيفعل ذلك."، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعد منطقة اقتصادية قوية للغاية ولديه وسائل خاصة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف شولتس:" لكن يجب أن يكون الهدف هو عدم الإبقاء على الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، سواء على هذا الجانب أو على الجانب الآخر. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكننا أيضًا فرض رسوم جمركية بأنفسنا." وأوضح شولتس أن الرد الأوروبي يمكن أن يكون سريعًا، وتابع:" نحن على تواصل وثيق مع المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص." ولم تحدد المفوضية الأوروبية بعد كيف سيكون ردها على هذه الإجراءات.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستطبق دون استثناء على جميع الدول. واعتبر اتحاد شركات صناعة الصلب الأوروبية أن الرسوم الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها، تمثل تهديدًا كبيرًا للإنتاج في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصادر في البرلمان الأوروبي، فإن الرد الأوروبي سيأتي في الأول من أبريل المقبل حيث صرح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، في مدينة ستراسبورج بقوله:" إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس – وسنواصل بالطبع المفاوضات الآن – فسيتم فرض الرسوم الجمركية المضادة اعتبارًا من الأول من أبريل".





