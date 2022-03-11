الأمم المتحدة: هناك جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا

وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العديد من الهجمات الروسية، على أهداف مدنية، في أوكرانيا، التي ربما تمثل جرائم حرب، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم المفوضية، في جنيف، اليوم الجمعة.



وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 26 منشأة صحية، تعرضت لهجوم، منذ الحرب، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وقتل 12 شخصا وأصيب 34 آخرون، حسب المنظمة.



وأضافت المتحدثة باسم مكتب المفوضية "يتعرض مدنيون للقتل والتشويه، فيما يبدو أنه هجمات عشوائية".



وتابعت المفوضية أن قوات روسية استخدمت صواريخ وقذائف مدفعية ثقيلة بالقرب من مناطق سكنية، وهاجمت من الجو. هناك تقارير موثوق فيها عن استخدام ذخائر عنقودية.



وتابعت "نذكر السلطات الروسية أن شن هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية، بالإضافة إلى ما يسمى بقصف المناطق في البلدات والقرى وأشكال أخرى للهجمات العشوائية، محظور بموجب القانون الدولي وربما يرقى إلى جرائم حرب".



وأكدت مجددا أن مبنى، تعرض لهجوم، في ماريوبول، قبل أيام، كان مستشفى ولادة، يعمل.



ويقول ممثلون روس أنه كان هناك معسكر للمقاتلين الأوكرانيين، في المبنى.



وذكرت المتحدثة أن 17 مدنيا أصيبوا. ومازال يتم التحقيق في تقارير حول مقتل ثلاثة أشخاص.