صندوق النقد لم يعد يستبعد تخلف روسيا عن سداد الديون

انضم صندوق النقد الدولي إلى مجموعة متنامية من الجهات العالمية التي تحذر من خطر عجز روسيا عن سداد التزاماتها المالية عقب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قولها للصحفيين يوم الخميس إن عجزا روسيا عن سداد الديون لم يعد "حدثا بعيد الاحتمال".

وقالت: "لا يتعلق الأمر بأن روسيا ليس لديها أموال، بل لأن روسيا لا يمكن أن تستخدم هذه الأموال"، مضيفة أن العقوبات غير المسبوقة على البلاد ستجعل من الصعب عليها تحويل أصول الاحتياط الخاصة بها لدى صندوق النقد والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة إلى نقد.

وقالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع إن عجزا عن سداد سندات دين من جانب روسيا بات "أمرا وشيكا" نتيجة للإجراءات التي اتخذت منذ اندلاع الحرب.

وقفز التداول على مبادلات مخاطر الائتمان، والمستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، قد قفزت بشكل صاروخي وأشارت فيتش إلى أن هناك فرصة للتخلف عن السداد بنسبة 71% خلال عام، وبنسبة 81% خلال 5 سنوات.