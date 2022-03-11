الكرملين: روسيا غير مهددة بالإفلاس بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية حرب أوكرانيا

أعربت روسيا عن اعتقادها فى أنه لا يوجد خطر محتمل لإفلاس الدولة الروسية نتيجة للعقوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حيث أن الظروف التى تؤدى إلى مثل هذا الاحتمال غير قائمة.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن السلطات المالية أكدت أن الأموال لدفع كل الديون الأجنبية بالروبل جاهزة ومتاحة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.



ومن هذا المنطلق، فإن الظروف التى يتم فيها التخلف عن السداد غير قائمة إلا إذا تم "اختلاقها بشكل مصطنع".



ويقول الخبراء إن سداد روسيا لكل ديونها يتعرض للخطر على الرغم امتلاء خزائن الدولة بالأموال حيث البلاد شبه معزولة عن الأسواق المالية الدولية بعد العقوبات الغربية عقب الحرب الأوكرانية.



وعلاوة على ذلك، ترى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وجود التصنيف الائتماني الروسي في نطاق من المفترض أن يمثل استثمارات عالية المخاطر.