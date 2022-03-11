انقسام بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا

أعربت لاتفيا وبولندا وليتوانيا عن تأييدها لمسألة حظر الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية غير الرسمية في مدينة فرساي بفرنسا اليوم الخميس رغم الخطر الذي يهدد وحدة التكتل في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في بداية القمة: "أنا على قناعة أنه يتعين علينا اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا، لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الحرب."

وتأتي القمة الأوروبية اليوم، بعد أسبوعين محمومين من توفير الأسلحة وإيواء نحو مليوني شخص والاتفاق على ثلاث جولات من العقوبات الضخمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويهدف الحظر إلى حرمان روسيا من مصدر دخلها الأساسي، في تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ووفقا لتقديرات مركز بحث "بروجل" في بروكسل تنفق، دول الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 420 مليون دولار يوميا على واردات الغاز من روسيا، و400 مليون دولار على واردات النفط الروسي.

ورغم لك، قد تواجه أي خطوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا مقاومة من ألمانيا والنمسا والمجر، حيث تغطي الواردات الروسية جزءا كبيرا من احتياجات هذه الدول من الطاقة.

وانتقد المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة الحظر بشدة يوم الاثنين الماضي.