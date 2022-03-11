بعثة بيراميدز تصل تونس استعداد لمواجهة الصفاقسي في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى مطار قرطاج في العاصمة تونس من أجل خوض مباراة الصفاقسي التونسي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الصفاقسي في التاسعة من مساء الأحد على استاد رادس بالعاصمة التونسية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويرأس البعثة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي في مهمة البحث عن النقطة ١٢ ومواصلة صدارة المجموعة الأولى في البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد ٩ نقاط من ٣ انتصارات متتالية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة توجهت نحو تونس حيث يؤدي الفريق تدريبه الوحيد والأخير في ملعب رادس الفرعي في التاسعة من مساء السبت.