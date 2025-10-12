مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة المجرية إلديكو إنيدي بجائزة الهرم الذهبي في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرجة والكاتبة السينمائية المجرية إلديكو إنيدي (Ildikó Enyedi)، بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال الدورة الـ46 من المهرجان، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، التي اتسمت بحس إنساني عميق، وحرفية عالية، ونجاحات دولية عززت مكانتها كإحدى أبرز صناع السينما في أوروبا والعالم.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم.

وتُعد إلديكو إنيدي من أبرز الأسماء في السينما المجرية والأوروبية، ونالت استحسانًا نقديًا واسعًا منذ بداياتها.

وحظيت أفلامها باهتمام كبير في المهرجانات الدولية، وحصدت العديد من الجوائز، من بينها "الكاميرا الذهبية" في مهرجان كان عن فيلمها الروائي الطويل الأول "قرني العشرون" (My Twentieth Century).

وفازت بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين عن فيلمها الشهير "عن الجسد والروح" (On Body and Soul) عام 2017، والذي رُشِّح لاحقًا لجوائز الأوسكار.

وكان أحدث أفلامها، "الصديق الصامت" (Silent Friend)، قد عُرض لأول مرة عالميًا في بينالي البندقية في سبتمبر 2025، ومن المقرر عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

تضم مسيرة إنيدي عددًا من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها:

"صائد السحر" (Magic Hunter)، و"المصنع" (A Gyar)، و"تاماش وجولي" (Tamas and Juli)، و"سيمون الساحر" (Simon, the Magician)، و"قصة زوجتي" (The Story of My Wife).

بالإضافة إلى أعمالها الإخراجية، عملت إلديكو إنيدي أستاذة للسينما في بودابست، وشاركت في عضوية لجان تحكيم بمهرجانات سينمائية دولية، من بينها رئاستها للجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي.

وتقديرًا لمسيرتها السينمائية المتميزة، ومنهجها الفريد في صناعة الأفلام، يمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر" للمخرجة المجرية إلديكو إنيدي في دورته السادسة والأربعين.