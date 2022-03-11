الاتحاد الأوروبي يطرح خطته لإنهاء الاعتماد على روسيا في الطاقة بحلول 2027

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يخطط للوقف التدريجى لاعتماده على الغاز والنفط والفحم الروسي وإنهائه بحلول 2027.



وقالت فون دير لاين خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي إنه سيتم نشر مقترح لتحقيق ذلك، تدعمه "الموارد الوطنية والأوروبية" في مايو.



ويعد الموعد النهائي المحدد بعام 2027 أكثر طموحا من الموعد السابق الذي كان سيحل في 2030.



وجددت فون دير لاين خطة الاتحاد الأوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بوضع حد أقصى لها، وحد أقصى للضريبة على الأرباح الاستثنائية، وأضافت: "إن المستهلكين والأعمال التجارية تحتاج إلى إعانة الآن".