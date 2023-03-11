المرصد السوري: حزب الله اللبناني يعاود الانتشار في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بعودة حزب الله اللبناني وميليشيات تابعة لإيران إلى مواقعها ونقاطها في مدينتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي.

ووفق ما نشره المرصد على موقعه الإلكتروني اليوم، جاء ذلك عقب انسحابهم في النصف الأول من شهر فبراير الماضي ، حيث عاد حزب الله اللبناني وميليشيا "فاطميون" الأفغانية إلى مواقعهم في منطقة المربع الأمني بمدينة الميادين .

وطبقا للمرصد، عاد حزب الله اللبناني إلى مواقعه في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق؛ نظراً لما تشكله المدينة من أهمية استراتيجية بارزة للحزب، حيث تعتبر المعابر بين العراق وسوريا هناك شريان حياة لهم.

وحسب المرصد شهدت المنطقة عودة ميليشيا الحرس الثوري بقوة لمواقعهم في البوكمال والميادين.