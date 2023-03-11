أقام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس، حفل عشاء وتكريم لأعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي؛ من أشهر مقدمي برامج التوك شو في العالمين العربي والإسلامي.

وحضر الفعالية؛ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والداعية خالد الجندي، وذلك علي هامش إقامة الدورة التدريبية الدولية الثالثة برعاية اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

يذكر أن وزير الأوقاف ورئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي قد افتتحا الدورة الدولية لمقدمي البرامج " التوك شو"؛ بحضور نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام.

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية " التوك شو" في العالم العربي الإسلامي ولأول مرة علي أرض مصر ، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي ، وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .