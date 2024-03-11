أكرم حسني يتعرض لصدمة كبير من ابنته في أولى حلقات بابا جه

صدمة كبيرة استقبلها هشام (أكرم حسني) في أولى حلقات مسلسل "بابا جه"، حيث تفاجأ بأن ابنته لا تريده في حياتها، وذلك عندما أعلنت في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور أنها لا تريد والدها وبإمكان أي طفل آخر أن يأخذه، ليُصاب هشام بالصدمة.

ويعتمد مسلسل "بابا جه" على الكوميديا الاجتماعية، وذلك من خلال شخصية هشام وعلاقته بأسرته، خاصةً بعدما أصبح عاطلًا عن العمل، بينما زوجته تتحمل جميع مسؤوليات المنزل، وتعتبر فكرة المسلسل بمثابة شكلًا جديدًا يكشف العلاقة بين الأب وأبنائه، وكيف يكون شكل الآباء في عيون أطفالهم.

ومن بين اللحظات الممتعة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل العلاقة الكوميدية التي تجمع هشام ببواب العمارة، ومحاولاته المضحكة لشراء زي فرعوني لابنته من أجل الحفل.