الغرفة التجارية بالشرقية: تخفيضات جديدة لأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان

قال المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن معارض "أهلا رمضان" والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تضم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، تم توفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% وبجودة عالية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن معارض "أهلا رمضان" وتخفيضاتها تأتي في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية داخل معرض أهلا رمضان المقام بشارع الفتح بمدينة الزقازيق بجوار مستشفى المبرة، حيث تم تخفيض سعر كيلو اللحم البلدي الطازج ليصبح بـ320 جنيها بدلا من 340 جنيها، وتخفيض سعر زجاجة زيت القلي سعة لتر لتصبح 67 جنيها بدلا من 75 جنيها، وتخفيض سعر لتر زيت دوار الشمس ليصبح بـ 70 جنيها بدلا من 88 جنيها، وتخفيض سعر كيلو الفول البلدي ليصبح 50 جنيها بدلا من 55 جنيه، وتخفيض سعر كيلو المكرونة ليصبح 28 جنيها بدلا من 33 جنيها، وتخفيض سعر كيلو اللوبيا المستوردة ليصبح بـ85 جنيها بدلا من 100 جنيه؛ تيسيرا على المواطنين ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.