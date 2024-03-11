نيللي كريم: مسلسل فراولة يتناول الطاقة الإيجابية في إطار كوميدي اجتماعي

قالت الفنانة نيللي كريم، إن مسلسل فراولة يتناول الطاقة الإيجابية في إطار كوميدي اجتماعي.



وتابعت كريم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن شركة المتحدة، تقدم وجبة رمضانية دسمة تاريخية وكوميدية وكرتونية أيضا.

وأضافت: «مسلسل فراولة رايح لحتة حلوة وفيها بهجة، وكل حلقة هنلاقي فيها حاجة لطيفة وقصة اجتماعية بها مغامرات، فهو يتحدث عن اللي بيؤمنوا بالطاقة».



وأكملت:«أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة اسمها فراولة، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وبتحلم تغير حياتها كما انها قارئة فنجان متمكنة وهي تقتنع بأن لديها قدرات ربانية».