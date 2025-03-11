بنجلاديش تجمد أصول رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة وأسرتها

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أمرت محكمة في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، بتجميد 124 حسابا بنكيا تضم مبالغ قدرها 53ر47 مليون دولار خاصة برئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة وأسرتها، حسبما ذكر مسؤول بمفوضية مكافحة الكسب غير المشروع.

وقال أختر الإسلام، المتحدث باسم مفوضية مكافحة الكسب غير المشروع عقب حكم المحكمة إنه تم تجميد حسابات حسينة وشقيقتها الشيخة ريحانة ونجلها ساجيب وازيد جوي وابنتها صايمة وازيد بوتول.

وأمرت محكمة دكا الجزئية بمصادرة الأصول الثابتة التي تملكها حسينة وأسرتها في دكا والمناطق المحيطة بها.

وجاء القرار نتيجة لمذكرة قدمها منير الإسلام المسؤول بمفوضية مكافحة الكسب غير المشروع .

ووفقا للمذكرة، كانت هناك محاولات لنقل هذه الأصول أو التخلص منها.

وتواجه حسينة مزاعم متعددة بالفساد وسوء السلوك الإجرامي بعد الإطاحة بها في أغسطس العام الماضي. وفرت إلى الهند المجاورة وسط انتفاضة حاشدة أنهت حكمها الذي دام 15 عاما.