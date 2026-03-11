نائب محافظ الوادي الجديد: تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الخارجة

أكد محمد كجك، نائب محافظ محافظة الوادي الجديد، مناقشة وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الخارجة خلال العقد القادم، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنظيم التوسع العمراني.

وأشار إلى عقد اجتماع بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس خالد بكر مدير المركز الإقليمي لـالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي قطاعات العمل التنموي والمدني.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم عرض أهداف المشروع ومراحله التنفيذية القائمة على منهجية التخطيط بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن طرح عدد من الرؤى والمقترحات لتحديد متطلبات التوسع العمراني والمشروعات الجديدة بما يواكب المتغيرات التنموية بالمدينة، ويحدد أولويات الأنشطة العمرانية واستخدامات الأراضي، تمهيدًا لعقد لقاءات تشاورية لاحقة لاستكمال إعداد المخطط النهائي بما يدعم جهود التنمية العمرانية المتكاملة بالمحافظة.

وأشار كجك إلى أن اعتماد هذا التحديث يُعد ركيزة أساسية للتحكم في النمو العمراني، وتدعيم البنية التحتية، ومنع إهدار الملكيات أو التعدي على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، مثمنًا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي ويواكب جهود المحافظة في اعتماد المخططات التفصيلية لباقي المراكز والقرى.