كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن سبب ابتعاده عن العمل العام، مشيرًا إلى أنه يرفض النغمة التي تتردد والمرتبطة بالفساد داخل اتحاد الكرة المصري.

وقال إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "في وقت الانتصارات والأفراح الجميع يشيد بالمسئولين ووقت الهزائم والتعثر تجد دائماً مصطلحات مرتبطة بالفساد والسمسرة، وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام".

وأضاف: "عقب إخفاق منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 الجميع اتهم مسئولي اتحاد الكرة بالفساد، فلماذا لم يتم اتهام مسئولي البرازيل بهذا الأمر على سبيل المثال بعد الخسارة بسبعة أهداف على أرضها بكأس العالم عام 2014".

وعن سبب ارتداء القميص رقم 14 في مسيرته الكروية، أوضح: "كرول مدرب منتخب مصر طلب مني أن أرتدي القميص رقم 14 قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا بجنوب إفريقيا 1996 مؤكداً لي أن طريقة لعبي تشبه النجم الهولندي كرويف".

وواصل: "أعشق جمال عبد الحميد وهو سر ارتباطي أكثر بالرقم 14، ومع اعتزاله قال للجميع إنني سأكون خليفته في الملاعب".