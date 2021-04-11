ناخبو الإكوادور يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد

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في ظل جائحة كورونا وأزمة اقتصادية طاحنة، توجه ناخبو الاكوادور اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرفي المحافظ جويليرمو لاسو والمرشح اليساري أندريس أراوز. وحصل المرشحان في أحدث الاستطلاعات على نحو 50 %.

وقالت نائبة الرئيس ماريا أليخاندرا مونوز اليوم الأحد: "سيكون لدينا رئيس منتخب جديد يوم الاثنين" ، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية للتصويت "في خضم جائحة وحملة تطعيم".

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويعد اراوز من أتباع الرئيس الأسبق رافاييل كوريا .

وفي حال فوزه في الانتخابات، من المرجح أن يستمر في اتباع سياسة كوريا " اشتراكية القرن الواحد والعشرين"، التي تنص على زيادة الدعم ومعارضة برنامج التقشف الذي طالب به صندوق النقد الدولي.

ويتبنى لاسو برنامجا اقتصاديا متحررا، ويرغب في زيادة الوظائف وجذب المستثمرين الأجانب.

وتواجه الإكوادور أزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وكانت شعبية الرئيس السابق لينين مورينو قد تراجعت، ولم يترشح في الانتخابات .