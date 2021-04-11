رئيسا الحزبين المكونين لاتحاد ميركل المسيحي يؤكدان استعدادهما للترشح لمنصب المستشار

أكد رئيسا الحزبين المكونين للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا استعدادهما للترشح لمنصب المستشار خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأعلن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشت ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ذلك اليوم الأحد على هامش اجتماع مغلق لقادة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بالعاصمة برلين.

وقال لاشت إنه أجرى مع زودر محادثة طويلة، وأضاف: "أعلنا استعدادنا للترشح لمنصب المستشار"، وأكد: "هدفنا هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري بالتعاون مع مستشارة تترك المنصب، في ظل الوضع الذي توجد فيه البلاد؛ لأن الأمر يتعلق بأشياء كثيرة".

ومن جانبه قال زودر إنه أجرى مع لاشت محادثة منفتحة وودودة – ولكنه أشار إلى أنها لم تكن نهائية، وقال: "أكدنا أن كلانا مناسبان ومستعدان (للترشح)"، وأعلن هو ذاته استعداده للترشح، وأضاف أنه إذا دعم الحزب المسيحي الديمقراطي ذلك، سيكون مستعدا لأخذ هذه الخطوة، واستدرك أنه إذا اتخذ الحزب المسيحي الديمقراطي قرارا آخرا، فسوف يقبل ذلك أيضا، وأكد أنه سيواصل التعاون على نحو جيد للغاية.

وكانت دوائر حزبية من الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت في وقت سابق اليوم أن لاشت وزودر أعلنا استعدادهما للترشح لمنصب المستشار.

ونقل مشاركون في الاجتماع المغلق لقادة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في وقت سابق قول زودر، الذي يرأس أيضا حكومة ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إنه تبادل الرأي بشكل مفتوح وودي مع لاشت أمس السبت.

وأضاف المشاركون أن زودر أكد أن ما يهمه هو النجاح الشامل للاتحاد المسيحي وتحقيق الأفضل للبلاد، وأضاف أنه يود تحمل المهمة، إذا كان الحزب المسيحي الديمقراطي مستعدا لدعمه، واستدرك أنه إذا لم يكن الحزب المسيحي الديمقراطي يرغب في ذلك، فإنه سيستمر في التعاون بشكل جيد دون ضجر.

وكان لاشت أكد في وقت سابق اعتزامه إجلاء موضوع مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار بالمشاركة مع زودر.

ونقل مشاركون في اجتماع مغلق لزعماء الاتحاد المسيحي معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفادت بان لاشت قال اليوم:" سنجيب على السؤال بشكل جيد ومعا وبتقدير شخصي متبادل" مشيرا إلى أهمية الدعم والوحدة من قبل حزبي التحالف.

ونقل المشاركون عن لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قوله:" أنا وماركوس نجري محادثات" وذكر أن هناك مرشحين محتملين وتابع أنه كانت هناك شهادة متبادلة " بأن كلينا يقدر على هذا، وبينما يفتقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي ( الشريك في الائتلاف الحاكم) إلى امتلاك من يقدر على هذا، فإننا نمتلك اثنين".

وأوضح لاشت أنه وزودر على دراية بالمسؤولية وحذر من أن الصراع الكبير في هذا الموضوع قد يضر بالتحالف وقال إن هذا هو السبب في ضرورة حل هذا الأمر بأسرع ما يمكن.

ونقل المشاركون عن زودر أيضا تأكيده ضرورة تجميع مجموعة أفكار جيدة لمستقبل البلاد، وقال إن من بين القضايا المهمة لمستقبل ألمانيا هي كيفية الحفاظ على وظائف جيدة مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الحملة الانتخابية.