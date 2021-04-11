 الرئيس الفلبيني يعلن خفض الحجر الصحي المجتمعي في مانيلا و4 مقاطعات - بوابة الشروق
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الرئيس الفلبيني يعلن خفض الحجر الصحي المجتمعي في مانيلا و4 مقاطعات

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 1:30 م
وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، على وضع منطقة العاصمة الفلبينية مانيلا و4 مقاطعات متجاورة تحت وضع حجر صحي مجتمعي أقل تقييدًا اعتبارًا من 12 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلبينية هاري روك - بحسب صحيفة "فلبين ستارز" المحلية - إن مترو مانيلا ومقاطعات بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت التي تم إغلاقها بشكل صارم بسبب ارتفاع إصابات (كوفيد-19) ستخضع لحجر صحي مجتمعي مُحسَّن مُعدّل حتى 30 أبريل.

وكانت الفلبين قد سجلت 11 ألفا و681 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 201 حالة وفاة.

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