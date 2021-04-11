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اُطلقت طلقات بالمدفعية في مختلف أنحاء بريطانيا، وفي جبل طارق ومن سفن في البحر، اليوم السبت، تكريما للفقيد الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، الذي توفي الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إن بطاريات المدفعية ستطلق 41 طلقة، بواقع طلقة واحدة كل دقيقة من منتصف النهار (1100 بتوقيت جرينتش).

وقال قصر باكنجهام إن الأمير، المعروف باسم دوق إدنبره، توفي صباح أمس الجمعة في قلعة "وندسور" غرب لندن.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية وكاتم سرها لأكثر من 70 عاما، ستقام في 17 أبريل.

وستقام مراسم جنازة دوق إدنبرة، الذي توفي أمس الجمعة، في كنيسة سانت جورج في قصر وندسور. وسيقتصر الحضور على 30 شخصا بسبب قيود فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ الجنازة في الساعة الثالثة بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش).

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه من المتوقع أن يحضر مراسم الجنازة الأمير هاري دون زوجته ميجان ماركل الحامل بطفلهما الثاني.

كان أفراد الأسرة الملكية أول من قدموا التعازي في وفاة الأمير فيليب، الذي نعاه أيضا زعماء بمختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقام جنازة ملكية شرفية للأمير فيليب، لكن الحدث سيقام بشكل مختلف بسبب قيود مفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحظى الأمير فيليب بإشادة بسبب جهوده كشخصية تاريخية ومرموقة.

وقال الأمير تشارلز، نجل فيليب، اليوم السبت "كما يمكنكم أن تتخيلوا، أنا وعائلتي نفتقد والدي بشدة، لقد كان شخصية محبوبة وتحظى بتقدير جم".

وأضاف "والدي العزيز كان شخصا متميزا للغاية وأعتقد أنه قبل كل شيء كان سيندهش إزاء ردود الفعل والأشياء المؤثرة التي قيلت عنه"، وتقدم بالشكر لكل المتعاطفين مع العائلة الملكية فى مصابها.

وقدم البابا فرنسيس تعازيه إلى العائلة الملكية، متذكرا "إخلاص" فيليب لعائلته ومساهمته في التعليم.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في بيان مكتوب أمس الجمعة إن الأمير كرس حياته لشعب المملكة المتحدة وسوف يستمر إرثه ليس فقط من خلال عائلته، ولكن أيضا من خلال العديد من القضايا الخيرية التي دافع عنها.

كما أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بالتزام الأمير فيليب، وأعربا عن تعازيهما للملكة والعائلة المالكة والشعب البريطاني.

وفي موسكو أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تعزية موجهة للملكة إليزابيث الثانية بزوج الملكة الراحل الأمير فيليب باعتباره شخصية تاريخية.

وكتب بوتين وفقا لما أعلنه مكتبه أمس الجمعة قائلا: "ترتبط العديد من الأحداث المهمة في التاريخ الحديث باسم صاحب السمو الملكي، لقد كان البريطانيون محقين في تقديره وقد تمتع بمكانة دولية مرموقة".

وأعرب بوتين عن أمله للملكة وجميع أفراد أسرتها في التحلي بروح الشجاعة و"القوة الروحية في مواجهة الخسارة الفادحة".