ضبط 169 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 169 قطعة سلاح ناري، و210 قضايا مخدرات، وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما شملت (13 بندقية آلية، بندقية رصاص، 26 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، 125 فردا محليا، 342 طلقة مختلفة الأعيرة، 198 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 79 ألف حكم قضائى متنوع بإجمالى 6193 محكوما عليهم، وضبطت (تشكيلا عصابيا ضم 7 متهمين ارتكبوا حادث سرقة، 210 قضايا مخدرات بإجمالى 223 متهما ضُبط خلالها 46 كيلو مخدرات متنوعة، 35 متهما ومراقبا هاربا، 25 متهما بالبلطجة، 338

دراجة نارية مخالفة، 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

فضلا عن فحص 53 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 14 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.