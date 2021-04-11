أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على أم بتهمة قتلها أطفالها الثلاثة بطعنهم بآلة حادة.

ونقلت شبكة "سي بي إس" لوس أنجلوس في وقت سابق أن جدة عثرت صباح السبت على جثث ثلاثة من أحفادها قتلى في شقتهم بلوس أنجلوس وأنهم ماتوا إثر تعرضهم للطعن، مشيرة إلى أن جميع الأطفال الضحايا دون سن الخامسة.

واعتقلت ليليانا كاريلو البالغة 30 عاما وهي من أصل إسباني على بعد 4 ساعات من شقتها.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد الدافع المحتمل للقتل، كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت كاريلو تعيش في ذات الشقة التي عثر فيها على جثث الأطفال، أو إذا كان لديها سجل جنائي.