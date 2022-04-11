مدرب فاركو: مواجهة الزمالك ستكون ممتعة كرويا

قرر البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو التوجه للمبيت بالقاهرة عقب المران الأخير لفريقه مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى في الأسبوع الرابع عشر للدورى.

ويغيب عن المباراة عمرو جمال لإصابته بقطع بالرباط الصليبي وسيف تيرى، وكذلك وليد على الذي يخضع للتدريبات العلاجية مع الدكتور مجدى وهبة طبيب الفريق وكان فريق فاركو قد خاض مرانه الفترة الماضية على الملعب الفرعي باستاد برج العرب .

وركز المدير الفنى البرتغالي نونو الميدا الذي سبق له العمل مع فييرا في قيادة الزمالك موسم ٢٠١٥ على الشق الهجومي متمثلا في الثلاثي أحمد شريف وعلي بهيج وشكرى نجيب كما حرص المدير الفني وجهازه المعاون ولاعبو الفريق على مشاهدة مباراتهم مع الزمالك خلال فترة التوقف والتى انتهت بفوز فاركو بهدفين لدراسة مراكز القوة والضعف بصفوف الفريق .

وشدد نونو الميدا على لاعبيه بعدم التقهقر في حالة مباغتة الزمالك في ملعبه بأهداف، لاسيما أن فريق الزمالك يتميز بقدرات هائلة، مشيرا إلى أن اللعب أمام الزمالك بمثابة متعة كروية وكان حراس المرمى الثلاثة محمد صبحي ومحمود السيد وشيكا قد واصلوا مرانهم بقوة إلا أن فرصة محمد صبحي هي الأقرب لبدء اللقاء، لاسيما، في ظل خبرته الكبيرة بتلك المواجهات .

كان مجلس إدارة نادى فاركو قد حرص قبل توجه الفريق إلى القاهرة الليلة على صرف كل المستحقات لرفع الروح المعنوية للفريق، وآخرها مكافأة التعادل أمام البنك الأهلي.