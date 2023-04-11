ريهام عبد الغفور: بحب أعتمد على نفسي والراجل البخيل مقدرش عليه

سألت الإعلامية أسما إبراهيم الفنانة ريهام عبد الغفور، عن مدى إمكانية اعتمادها ماديًا على زوجها، أم أنها تعتبر هذا الأمر تفكيرًا قديمًا.

وردت الفنانة خلال استضافتها ببرنامج «حبر سري»، المُذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، بأنها لا تميل للاعتماد على شخص آخر في حياتها، وليس لديها ثقافة أن الزوج هو من يقوم بكل شيء في الحياة.

وأضافت أنها تحب الاعتماد على نفسها، معقبة: «لو حاجة عجبتني ومش معايا فلوسها ممكن أطلبها من جوزي عادي، ولو هو مش معاه فلوس وأنا معايا هديلو فلوس لأننا شركاء في الحياة مع بعض»، على حد قولها.

وبسؤالها عن مدى تقبلها للرجل البخيل في المال والمشاعر، أجابت: «الراجل البخيل مقدرش عليه خالص، لأن البخل صفة مستفزة وسخيفة، وبتخليكي تتغيري حتى لو أنتِ كريمة».