عضو بالمركزي الأوروبي يتوقع استمرار زيادة الفائدة إذا تحققت توقعات التضخم

قال بابلو هيرنانديز دي كوس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيضطر لمواصلة زيادة أسعار الفائدة إذا تحققت أحدث توقعاته للتضخم في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي كوس محافظ البنك المركزي الإسباني قوله في مؤتمر نظمه معهد بروكينجز الأمريكي للأبحاث "إذا تحقق السيناريو الأساسي لتوقعات مارس الماضي ستظل أمامنا اشواط لقطعها لكي نتأكد من خفض ضغوط التضخم".

وأشارت بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يدرس حاليا حجم الزيادة المطلوبة في أسعار الفائدة ووتيرة الزيادة في ظل استمرار معدل التضخم المرتفع ،رغم زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

يأتي ذلك في حين تزايد عدد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إن زيادة الفائدة اقتربت بشدة من نهايتها، ويشيرون إلى ظهور توافق جديد بين أعضاء مجلس محافظي البنك بعد الخلافات الشديدة بينهم خلال اجتماع المجلس في الشهر الماضي. في الوقت نفسه ،مازال الصقور من أعضاء المجلس مثل كلاس كنوت وبوريس فويستش يشددون على ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

بأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أواخر الشهر الماضي تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يزيد من تشديد سياسته.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9ر6 % على أساس سنوي في مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 5ر8 % في فبراير حسبما أظهر تقدير مبدئي نشرته وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات). ويعد هذا أقل معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 9ر5 %.