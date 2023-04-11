إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الوطنية مع ارتفاع أعداد المهاجرين

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية، مشيرة إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة.

وأكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن حالة الطوارئ سارية لمدة ستة أشهر ومن المفترض أن تقدم في البداية 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) للمناطق المتضررة بشكل خاص في جنوبي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء أنسا الإيطالية، أن حالة الطوارئ تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل إنشاء مراكز استقبال جديدة للاجئين.

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء في روما قبل إصدار إعلان الطوارئ.