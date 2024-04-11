وفاة 9 أشخاص بعد غرق قارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث غرق قارب في البحر المتوسط يوم الأربعاء، وفقا للسلطات الإيطالية.

ووفقا لخفر السواحل الإيطالي، انقلب قارب على متنه أكثر من 30 مهاجرا على بعد حوالي 30 ميلا بحريا (55 كيلومترا) جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا في المياه الدولية.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت زوارق دورية من نقل العديد من الأشخاص على متنها، بحسب خفر السواحل. ومع ذلك، توفي بعض المهاجرين بسبب انخفاض حرارة الجسم في طريقهم إلى لامبيدوزا.

وقالت السلطات مساء الأربعاء إنه تم إحصاء 23 ناجيا بعد وصولهم إلى الجزيرة الإيطالية الصغيرة التي تقع بين صقلية وتونس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أحد الأشخاص الـ 23 الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ توفي في وقت لاحق. ويتلقى ستة أشخاص علاجا طبيا طارئا.

ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث غير واضحة. وتضاربت روايات بعض الناجين ، كما تباينت الروايات حول عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.

وليس هناك تأكيد بشأن أصل القارب المنقلب. وغالبا ما تأتي هذه القوارب من ليبيا أو مصر أو تونس. ووفقا للسلطات، هناك طفل صغير بين الوفيات.

ويحاول كثير من المهاجرين مرارا الوصول إلى جزر الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بما في ذلك لامبيدوزا الإيطالية وصقلية. وتوجه مهاجرون آخرون إلى البر الرئيسي الإيطالي أو مالطا أو الجزر اليونانية.

وأسفرت رحلات المهاجرين، التي تم تنفيذ العديد منها عبر سفن غير صالحة للإبحار، عن العديد من حوادث القوارب المدمرة، بما في ذلك بعض الحوادث التي أسفرت عن عشرات الوفيات.

وارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة إلى أوروبا بشكل حاد هذا العام. وأحصت وزارة الداخلية الإيطالية بالفعل أكثر من 150 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا دون أوراق منذ كانون الثاني/يناير. وغالبا ما تنطلق القوارب من مدينة صفاقس الساحلية التونسية.