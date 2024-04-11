سلوفاكيا تدعم محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي ينتقده خصومه السياسيون باعتباره مواليا لروسيا، لنظيره الأوكراني دينيس شميهال دعم سلوفاكيا لجهود كييف في الانضمام للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن فيكو قوله "إن دعم الجمهورية السلوفاكية وطموحاتها لتصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي ليس محل تخمين بأي حال. إنه دعم كامل".

وقال شميهال إن الاجتماع المشترك بين ممثلي الحكومة السلوفاكية والأوكرانية في بلدة ميخالوفتسه شرقي سلوفاكيا، أسفر عن "تقدم كبير نحو تعاون مفيد للطرفين".

واتفقت حكومات سلوفاكيا وأوكرانيا على التعاون بصورة أوثق في قطاع الطاقة والتوسع في شبكات المواصلات.