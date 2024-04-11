روسيا تستهدف مجددا منشآت الطاقة الأوكرانية

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، إن البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف ولفيف وكييف وزابوريجيا الأوكرانية تعرضت لقصف صاروخي روسي شديد خلال الليل.

وأفادت التقارير بحدوث أضرار في منطقة أوديسا.

وقالت شركة "دتيك"، وهي أكبر شركة منتجة للكهرباء في أوكرانيا، عبر تليجرام، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تعرضتا لأضرار.

وجنوب كييف، قالت شركة الطاقة سنترنيرجو، المملوكة للدولة لوكالة أنباء انترفاكس أوكرانيا، إنه تم تدمير محطة تريبيليا للطاقة الحرارية، وإنه لم يصب أي من موظفي المحطة.

وأوضحت الشركة أن حريقا اجتاح غرفة التوربينات وأن أعمال الإطفاء لا تزال مستمرة وأن المحطة أصبحت غير قادرة على توليد الكهرباء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف، رسلان كرافشينكو، عبر تطبيق تليجرام: "تعرضت المنطقة الليلة لهجوم شديد بطائرات مسيرة وصواريخ"، مضيفا أن "حالة التأهب الجوي استمرت أكثر من خمس ساعات".

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تليجرام، إنه تم شن هجمات صاروخية على 10 منشآت للبنية التحتية الحيوية على الأقل في مدينة خاركيف وما حولها شرقي أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.

وفي أعقاب الموجة الخطيرة الثالثة من الهجمات في غضون أيام قليلة، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات الجوية الروسية.

ودُمرت أكثر من اثنتي عشرة محطة لتوليد الكهرباء أو توقفت عن العمل منذ منتصف مارس.

وقال اليوم الخميس بعد لقاء نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في فيلنيوس "بالنسبة لنا، الدفاع الجوي هو الأولوية الأولى". كما سيشارك زيلينسكي في قمة لما يطلق عليهم دول مبادرة البحار الثلاثة.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الصاروخية الروسية التي وقعت خلال الليل في مناطق خاركيف وأوديسا و زابوريجيا وكييف. وأكد "بالنسبة لنا، هذا أكبر تحدي اليوم".