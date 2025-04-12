البيت الأبيض يحذر إيران: إما قبول مطالب ترامب أو دفع الثمن

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بدء محادثات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي لإيران بسلطنة عمان غدا السبت

صرحت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في حل المسألة النووية مع إيران من خلال المحادثات المباشرة.

وحذرت من وجود خيارات أمريكية ستكون باهظة الثمن لطهران في حال رفضها.

وأشارت ليفيت، في مؤتمر صحفي قبل المحادثات المباشرة المقررة السبت، لوجود خيارات أخرى مطروحة أيضًا على الطاولة.

وقالت: "إما أن تقبلوا (إيران) مطالب الرئيس ترامب، أو سيكون لذلك ثمن باهظ".

ولفتت ليفيت، إلى أهمية المحادثات المباشرة السبت، وذكرت أنّ الرئيس ترامب، أكد أن الهدف النهائي هو عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية.

وقالت: "الرئيس يؤمن بالدبلوماسية، وبالمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في نفس الغرفة لتحقيق هذا الهدف".

وحذرت ليفيت، من فشل الدبلوماسية، وأنّ جميع الخيارات الأخرى ستصبح مطروحة على الطاولة.

ومساء الاثنين، أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهما، عن انطلاق "مفاوضات مباشرة" مع إيران السبت المقبل.

ولاحقا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سلطنة عمان ستستضيف "محادثات غبر مباشرة" بين طهران وواشنطن السبت المقبل.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وشكل إعلان ترامب عن المفاوضات مفاجأة لتل أبيب، التي حثت واشنطن مرارا على دعمها بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وفق إعلام عبري.