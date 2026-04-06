يديعوت أحرونوت: عملية بحث معقدة عن 4 مفقودين تحت أنقاض مبنى انهار بصاروخ إيراني


نشر في: الأحد 5 أبريل 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 5 أبريل 2026 - 11:52 م

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بإجراء عمليات إنقاذ وصفتها بالمعقدة للعثور على أربعة أشخاص مفقودين في موقع سقوط إيراني في حيفا، وسط مخاوف جدية على حياتهم.

وقالت الصحيفة، إن قصفًا إيرانيًّا أسفر عن إصابة مباشرة لمبنى في حيفا بصاروخ ثقيل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

وأشارت إلى مواصلة إجراء أعمال الإنقاذ، ويُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

فيما أشارت الصحيفة، إلى أن طائرة مسيرة أصابت مبنى داخل قاعدة عسكرية في كيبوتس شمارمات، دون إصابات.

 

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

اخبار متعلقة


