مطاردات الشرطة للسيارات تسفر عن 8 وفيات في أنحاء أمريكا بأقل من أسبوع

أدت سلسلة من ملاحقات الشرطة إلى وقوع ثماني وفيات على الأقل في أنحاء الولايات المتحدة في أقل من أسبوع، وسط دعوات مستمرة من بعض خبراء إنفاذ القانون للحد من مطاردة السيارات عالية السرعة والمحفوفة بالمخاطر.

وفي تكساس توفي رجل كان هاربا من الشرطة يوم الأحد وفي ألاباما لقي أربعة أشخاص حتفهم عندما انحرفت سيارة يطاردها شرطي ولاية عن الطريق واصطدمت بشجرة يوم الجمعة. وفي كاليفورنيا قتل ثلاثة أشخاص في حوادث تصادم مركبات أثناء ملاحقات الشرطة في حوادث منفصلة الأسبوع الماضي.

وتعد هذه الحوادث المميتة من بين مئات الوفيات التي تحدث أثناء مطاردات الشرطة كل عام.

وفي عام 2023، دعا تقرير صادر عن منتدى أبحاث التنفيذ الشرطي، وهو مركز أبحاث وطني لمعايير العمل الشرطي، الشرطة إلى كبح مطاردات السيارات ما لم يتم ارتكاب جريمة عنيفة ويشكل المشتبه به تهديدا وشيكا. وأشار التقرير إلى ارتفاع حاد في الوفيات وزيادة في الملاحقات من قبل بعض الإدارات بما في ذلك هيوستن ومدينة نيويورك.

وفي حادث ألاباما، كان سائق يحاول التهرب من دورية الطرق السريعة التابعة لوكالة إنفاذ القانون في ألاباما على طريق ريفي في مقاطعة بايك بجنوب شرق ألاباما عندما وقع الحادث في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الوكالة أماندا واسدن في رسالة بريد إلكتروني يوم الأحد. ولم تشترك أي مركبات أخرى في الحادث.