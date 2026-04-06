ألمانيا: قنينة مكتوب عليها بولونيوم 210 تثير الذعر خلال رحلة بحث عن بيض عيد الفصح في ألمانيا

تحولت رحلة بحث عن بيض عيد الفصح في جنوب غربي ألمانيا إلى منعطف مقلق، الأحد، عندما عثر رجلان على قنينة مكتوب عليها "بولونيوم 210" في إحدى الحدائق، مما استدعى استجابة طارئة من جانب السلطات التي قامت بإجراء اختبارات للكشف على المادة المشعة التي يحتمل أن تكون قاتلة.

وقال مدير إدارة الإطفاء بالمنطقة، آندي دوروش، إنه تم إجراء قياسات مبدئية في الموقع للكشف عن الإشعاع، لكن جميعها جاءت سلبية.

وأضاف أن الرجلين اللذين عثرا على القنينة لم يصابا بأذى.

وأدى اكتشاف القنينة إلى عملية واسعة النطاق شاركت فيها فرق الإطفاء والشرطة في مدينة فايهينجن آن دير إنتز، شمال غرب شتوتجارت.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القنينةالتي تصل سعتها 50 ملليلتر تحتوي فعليا على مادة البولونيوم 210.

وقال مدير إدارة الإطفاء إن فرق الإطفاء ستؤمن القنينة وفقا لإجراءات السلامة المعتمدة.



