نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤل حذر بشأن نتيجة المحادثات المرتقبة في باكستان

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن تفاؤل حذر بشأن نتيجة المحادثات التي تجرى في باكستان، لكنه حذر من أن أي محاولة من قبل إيران لتقويض العملية سيتم الرد عليها بشكل حازم.

وقبل المحادثات، شدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف على أن واشنطن يجب أن تنفذ التزامات سابقة، بما في ذلك تخفيف القيود عن الأصول الإيرانية وضمان وقف إطلاق النار في لبنان، محذرا من أن التقدم سيكون صعبا بخلاف ذلك، حسب قناة جيو.نيوز التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.

ورحب المجتمع الدولي بشكل واسع بالدور الدبلوماسي من قبل باكستان، ودعم جهود وقف تصعيد التوترات وتسهيل المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق سلام دائم.