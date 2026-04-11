الاحتلال يقيم حاجزا عسكريا بمدخل قرية يبرود شرق رام الله

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا عسكريا، عند مدخل قرية "يبرود" شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا عند مدخل القرية المعروف باسم "جسر يبرود"، وأوقفوا مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي جنين شمال الضفة الغربية.. اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، خربة سروج الواقعة غرب جنين، بين بلدتي "اليامون" و"العرقة"، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المصادر بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الخربة وسط حماية عسكرية، في خطوة تأتي بعد مصادقة الاحتلال في وقت سابق على الاستيلاء على أراضي المنطقة، بهدف إقامة مستعمرة جديدة.

ويقيم الاحتلال في محافظات الضفة الغربية حوالي 1000 حاجز وبوابة عسكرية يفصل بها محافظات الضفة الغربية جغرافيا بعضها عن بعض.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، تشهد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية تشديدات كبيرة، يعيق من خلالها الاحتلال تنقلات المواطنين.