توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة واعتقالات بحق مدنيين في سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا، واعتقلت أحد المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن نحو 12 آلية عسكرية إسرائيلية توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، واقتحمت قرية حماطة وانتشرت داخلها، قبل أن تداهم منزل أحد الشبان وتعتقله، ثم تنسحب باتجاه الجولان المحتل.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال استهدفت مساء أمس الجمعة محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بعدة قذائف مدفعية، ما تسبب في أضرار مادية بالأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن مناطق ريف درعا الغربي، ولا سيما حوض اليرموك القريب من خط فض الاشتباك، تشهد اعتداءات متكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل استهداف مواقع ومناطق بالنيران، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي سياق متصل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوة إسرائيلية مكونة من عدة آليات عسكرية توغلت داخل القرية، ونفذت عمليات مداهمة أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء القرية، واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب الاعتقال.