الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي تاليسكا

اقترب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب وسط فريق قوانتشو الصيني.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء،أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن تاليسكا / 27 عاما/ سينضم إلى الهلال بعقد لمدة عامين، بحيث يتقاضى في العام الواحد مبلغ 5ر5 مليون دولار.

يذكر أن عقد تاليسكا مع الفريق الصيني ينتهي في يونيو من العام المقبل.

وكان تاليسكا قد بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل من خلاله إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى بيشكتاش التركي، ثم انتقل إلى قوانتشو الصيني على سبيل الإعارة في يوليو عام 2018، قبل أن ينتقل نهائيا إلى هناك في يناير عام 2019.

وسيصبح تاليسكا اللاعب الثاني الذي يتعاقد معه الهلال، بعد تعاقده مع موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي والذي سينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الشباب صاحب المركز الثاني.