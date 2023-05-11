المحكمة العليا الباكستانية تأمر بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان

قررت المحكمة العليا في باكستان، قبل قليل، إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت المحكمة، إن اعتقال عمران خان لم يكن قانونيًا، لذا يجب إطلاق سراحه، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويأتي ذلك، بعد أن حضر خان أمام المحكمة العليا، بعد أن قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

وأمس ذكرت محطة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية، أن محكمة وجهت لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامين تأكيدهم، أنه "تم حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد".