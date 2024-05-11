روسيا تحرز تقدما جديدا في الاشتباكات الحدودية قرب خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم السبت، السيطرة على خمس قرى أوكرانية حدودية شمال خاركيف، في تأكيد لتقارير أوكرانية غير رسمية.

والقرى التي سيطرت روسيا عليها هي: ستريليتشا وكراسني وبيلنا وبوريسيفكا وتقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال خاركيف قرب مدينة ليبتسي، فضلا عن قرية أوهيرتسيفي، القريبة من مدينة فوفتشانسك.

وذكر الجيش الروسي أنه قضى على عدد كبير من الجنود الأوكرانيين ودمر معداتهم في الهجوم الذي انطلق مساء أمس الأول الخميس. ومع ذلك لم يتم تأكيد هذا النبأ بصورة مستقلة.

وذكرت موسكو أنه تم أسر 34 جنديا أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من العدد، لكن تم نشر صور لبعض الجنود المزعومين عبر قنوات روسية على تطبيق تليجرام، رغم حظر القانون الدولي الإنساني لهذا.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه تم نقل العديد من السكان بالمنطقة الحدودية إلى مكان آمن.

وتتوقع أوكرانيا هجوما روسيا قرب مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد منذ بعض الوقت.

وبحسب معلومات رسمية ما زالت الخطوط الدفاعية متماسكة.

ولم يقيم المراقبون العسكريون الهجوم الروسي باعتباره هجوما على خاركيف.

وأشار مراقبون عسكريون إلى أن الجيش الروسي يرغب في تقييد حركة القوات الأوكرانية والتقدم في نفس الوقت بقوات المدفعية التابعة له بحيث تتمكن من قصف المدينة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق أن الأوكرانيين والروس، اشتبكوا في تسعة أماكن على طول خط المواجهة في منطقة "خاركيف"، صباح اليوم السبت، مشيرة إلى أنهم نجحوا في صد الهجوم الروسي.

وتأتي أحدث المعارك، بعد أن تحدثت هيئة الأركان العامة عن أن "العدو ينشر قوات برية و يستخدم تقنيات تكنولوجية".

وكانت القوات الروسية قد دخلت مدينة "خاركيف" في بدء الحرب، في ربيع عام 2022، لكن طردها.